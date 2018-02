Il piccolo si è sentito male attorno alle 18, è stata immediatamente chiamata un'ambulanza, ma quando è arrivato all'ospedale di Forlì era già morto. Il bambino, a quanto si apprende, non avrebbe sofferto di particolari patologie. Sarà comunque sottoposto all'autopsia per appurare le cause della morte. La notizia ha suscitato un vasto cordoglio in città, visto che la famiglia del bambino è molto conosciuta a Forlì per la sua attività nel basket locale: il nonno Adolfo Marisi è stato un giocatore ed allenatore e anche il padre Francesco ha giocato a lungo.

mentre stava giocando, in un parco, con altri bambini, accompagnato da entrambi genitori.