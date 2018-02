MILANO - "Sono convinto che gli errori della sinistra favoriranno senz'altro la coalizione del centrodestra. Le previsioni sono dalla nostra parte. Bisogna lavorare senza perdere la testa e convincersi che la vittoria in politica è sempre un punto di partenza, mai un punto d'arrivo". Lo ha detto, a margine della presentazione delle strategie turistiche della Sicilia alla Bit di Milano, il presidente della Regione Nello Musumeci commentando l'andamento della campagna elettorale per il voto del 4 marzo.

sulle emergenze idriche e dei rifiuti nella sua regione ha detto: "Stiamo cercando di capire cosa contiene il provvedimento adottato dal consiglio del ministri, ancora non ne conosciamo il contenuto, ma stiamo già lavorando a prescindere dalla dichiarazione dello stato di calamità, per recuperare e poter fare in 12 mesi quello che non è stato fatto in 20 anni". " E' una sfida durissima, bellissima, entusiasmante, possiamo riuscirci - ha aggiunto -. Sono convinto che entro due anni la crisi idrica, ma anche quella dei rifiuti, resteranno soltanto un triste ricordo. (ANSA).