Si tratta di due uomini, Giovanni Guzzardo e Santo Alario, di 46 e 42 anni. Il primo è originario di Caccamo, l'altro è palermitano: avrebbero lavorato insieme al bar Avana, in piazza Cataldo nelle borgata marinara di Capaci.Un vero e proprio giallo quello della loro scomparsa, avvenuta mercoledì. In base a quanto riferito dai parenti dei due ai carabinieri, si sarebbero allontanati da Caccamo mercoledì pomeriggio. Di sera non sono però rientrati a casa, facendo scattare l'allarme.Giorni di angoscia e di continui appelli che rimbalzano da un social network ad un altro: "Giovanni e Santo - scrivono gli amici - fatevi vivi. Non è possibile sparire così nel nulla, dateci qualche notizia". Ansia e paura tra le righe scritte da una nipote di Guzzardo: "Zio ti aspettiamo a braccia aperte, ti prego torna, siamo molto preoccupati. Spero non sia accaduto nulla di brutto". Le indagini dei militari sono tuttora in corso.