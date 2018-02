Le forze politiche al governo affidano dunque la guida della complessa macchina amministrativa a dirigenti che ritengono che non soltanto possano, ma anche vogliano far loro raggiungere gli obiettivi politici e programmatici.

Chiedo al governo regionale di distinguersi dal passato, di fare una scelta di responsabilità oltre che di affiliazione". Lo dichiara il capogruppo all'Ars dei Popolari e autonomisti, Carmelo Pullara.

Ricordo che il deputato ha tra i propri compiti anche quello di vigilare sull’operato del governo e dei dirigenti in carica, utilizzando istituti previsti dalla normativa vigente quali interrogazioni, interpellanze, atti ed accessi ispettivi".

Pullara poi sottolinea che "l

’isola attende una decisione: attualmente navighiamo nella provvisorietà delle nomine temporanee, in attesa del voto nazionale che tiene sospesa la Sicilia nelle mani di dirigenti generali e commissari pronti ad andare via. In attesa, tra l’altro, della pubblicazione della graduatoria nazionale degli aventi titolo che li estrometterà.

Oggi - aggiunge - va fatta una scelta di coraggio, anche al di fuori della cerchia dei 'followers', una scelta che tenga conto dei programmi e della fattibilità della loro attuazione.

Non sono mai stato per il 'lui comunque e anche se', ma per la scelta di colui che 'sa fare, può e intende lavorare'.

Il 4 marzo è la data delle elezioni nazionali e comunque questo governo sta già facendo i conti con le gravi emergenze siciliane: infrastrutture e viabilità, rifiuti, sanità, politiche sociali.

I dirigenti sono la chiave e la competenza la serratura e, pertanto, ribadisco, andrebbero scelti per la competenza e non solo per l’appartenenza. Questo intendo per 'spoils system': un sistema di assegnazione meritocratico - conclude Pullara - che sia funzionale alle nostre esigenze di servizio al cittadino".

"Si scelga pertanto - prosegue Pullara - il, perché solo così ci distingueremo dalle amministrazioni deludenti del passato, ove più o meno legittimamente, sono stati scelti uomini vicini al governo, ma poco adatti alla carica ricoperta.