. Dopo le società partecipate, infatti, tocca agli enti regionali. Domani la giunta di Musumeci, infatti, azzererà i vertici degli organismi pubblici vigilati dagli assessorati:E così, complici le logiche dello spoils system, verranno messi alla porta uomini che nella scorsa legislatura sono stati tra i più vicini a Rosario Crocetta., nominato non senza polemiche al vertice, un ente di grande importanza. “Abbiamo già inviato la comunicazioni agli amministratori in carica – ha spiegato l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano – spiegando che il nuovo governo vuole procedere con lo spoils system”. E non sarà quello l’unico ente vigilato dall’assessorato guidato da Turano a cambiare la propria guida. È già andata via, rassegnando le proprie dimissioni, infatti, il presidente di Crias:è stata nominata da Crocetta nell’estate dello scorso anno. E un nuovo nome verrà posto al vertice di un altro ente delicatissimo come l’Irsap, oggi guidato da un commissario ad acta, dopo l’addio di, scelta dal vecchio governatore come commissario straordinario.seguirà le linee scelte dal governo: azzeramento di tutti i vertici degli enti vigilati e nomine transitorie, in attesa dei nuovi incarichi che arriveranno dopo le elezioni”. E così, ecco “saltare in aria”, molti cda che erano stati ricomposti solo l’anno scorso, alcuni anche a pochissimi mesi dalle elezioni. Via quindi il presidente dell’Esa, scelta a marzo dal governo Crocetta su proposta dell’ex assessore al ramo Antonello Cracolici. Non c’è più al vertice dell’Istituto regionale vino e olio, mentrenon verrà confermata alla guida dell'Istituto per l'Incremento Ippico.Qualcosa è già cambiato tra gli enti vigilati dall’assessorato regionale alle Infrastrutture, dove è stato. Nelle prossime ore, invece, cambieranno anche i vertici degli Istituti autonomi case popolari. “In qualche caso – spiega– qualcuno si è già dimesso, come a Messina, Acireale o Enna. Tutti gli altri verranno sostituiti: al loro posto arriveranno degli ingegneri, dirigenti del Genio civile”. Tra il 12 e il 15 novembre dello scorso anno, Crocetta aveva “militarizzato” gli Iacp inviando nella maggior parte dei casi fedelissimi e uomini dei suoi uffici di staff. A Caltanissetta andòcomponente del gabinetto del governatore, a Messinaex commissario dell’Esa e vicinissimo a Beppe Lumia, a Catania altra fedelissima come, a Ragusa Loredana Lauretta, altra componente storica del cerchio magico del presidente, per arrivare a, ex cuffariano oggi fedelissimo di Lumia, inviato a guidare l’ente a Trapani. Alcuni di loro però hanno già gettato la spugna.. E lo spoils system si tradurrà anche con l’avvicendamento di uno dei più noti tra i fedelissimi di Crocetta. Anche, scampato in passato anche a un attentato mafioso, lascerà la guida del Parco dei Nebrodi, così come i suoi colleghi. “Abbiamo già commissariato – conferma– i Parchi dei Monti Sicani, dell’Alcantara e delle Madonie. Domani in giunta procederemo col commissariamento del Parco dell’Etna e dei Nebrodi. Al posto degli attuali presidenti arriveranno dei funzionari direttivi della Regione”. E così, verrà sostituito degli ultimi pezzi della “rivoluzione” di Crocetta.