- Polizia municipale e guardia di finanza in azione a Villagrazia di Carini, nel Palermitano, dove è stato scoperto un autolavaggio abusivo.sono stati trovati manufatti ad un'elevazione fuori terra per quattrocento metri quadrati, tutti sprovvisti del sistema di smaltimento delle acque reflue industriali. Assenti, in base a quanto hanno accertatogli agenti guidati dal comandante Marco Venuti e i finanzieri, le autorizzazioni amministrative previste per legge.Risale soltanto allo scorso fine settimana la denuncia nei confronti del gestore di un altro autolavaggio, in questo caso in pieno centro storico a Palermo. La polizia ha infatti scoperto, attraverso le opportune verifiche, che l'attività di autolavaggio e parcheggio che si trova in via Venezia, veniva effettuata abusivamente.