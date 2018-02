Un volo di Alaska Airlines per Seattle, partito da Anchorage, è stato costretto a tornare indietro per via di un passeggero nudo a bordo. Il passeggero si era chiuso nel bagno, dove si è tolto tutti i vestiti e poi si è rifiutato di seguire le istruzioni dell’equipaggio. Il capitano quindi ha deciso di tornare nella città di partenza."Il volo 146 dell’Alaska Airlines da Anchorage a Seattle è tornato ad Anchorage a causa di un passeggero che non ha seguito le istruzioni dell’operatore di volo. Anche se non è stata dichiarata alcuna emergenza, è stata presa la decisione di tornare ad Anchorage", ha scritto il portavoce di Alaska Airlines Tim Thompson in una e-mail, come riportato da Snopes.Alcuni passeggeri che si trovavano sull'aereo hanno raccontato che gli assistenti di volo continuavano a fare avanti e indietro nei corridoi e si erano infilati i guanti di gomma: un gesto che ha provocato alcune scene di panico. La polizia non ha voluto rivelare l’identità dell’uomo, si sa soltanto che è ricoverato presso un ospedale locale per una valutazione psichiatrica.