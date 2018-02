Il neo presidente, eletto in data 8 febbraio 2018, è professore ordinario di statistica economica all’Università di Palermo e presidente della Fondazione Curella.

Busetta è stato già Amministratore della Banca Popolare Sant’Angelo nel periodo 2009-2015, Presidente della Banca Popolare di Mussomeli dal 1981 al 1984. è consigliere di amministrazione della Svimez.

La Banca, che opera in tre Province, Agrigento – Palermo – Catania, ed ha una sua sede a Roma, è una delle poche strutture isolane, insieme alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, con sede e radicamento nel territorio.

PALERMO - Il Consiglio di amministrazione ha nominato all’unanimità Pietro Massimo Busetta nuovo presidente della Banca Popolare Sant’Angelo.Ha maturato considerevoli e pluriennali esperienze ricoprendo numerosi incarichi consulenziali e dirigenziali sia presso Istituti di Credito sia in Pubbliche Amministrazioni.Busetta ha manifestato la propria gratitudine al Consiglio di amministrazione per la fiducia concessagli nel ricoprire un incarico di tale prestigio, che svolgerà con impegno e con la medesima passione che ha caratterizzato l’operato del compianto Presidente, Nicolò Curella, nel segno della continuità della presenza della Banca nel territorio e in piena sinergia con il direttore generale, Ines Curella.Il professore ha già incontrato i responsabili della Banca chiedendone la collaborazione in un momento delicato del sistema bancario nazionale.