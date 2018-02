Una volta lanciato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Carini guidati dal comandante Marco Venuti e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all'uomo. guidati dal comandante Marco Venuti e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all'uomo.

La via don Luigi Sturzo è una delle strade considerate più pericolose nella zona, scenario già in passato di tragici incidenti. In corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto, ma a contribuire alla perdita del controllo del mezzo potrebbe essere stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia. La polizia municipale sta inoltre ascoltando alcuni testimoni che hanno assistito all'incidente.

Stava viaggiando a bordo di uno scooter Suzuki quando si è verificato lo schianto con una betoniera.Si attende il medico legale che effettuerà una prima ispezione cadaverica