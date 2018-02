"Ero davanti al piano della Cattedrale, stamani all'alba. Ero nella mia Palermo, ma sembrava di essere a San Jean Pie de Port, piccolo comune francese, la prima tappa del Cammino di Santiago.

Dopo mesi e mesi di siccità siamo arrivati noi pellegrini e abbiamo portato la pioggia. Alleluia.



La notte prima di ogni Cammino è sempre qualcosa di speciale. Questa volta lo sarà ancora di più. Camminerò lungo i sentieri della mia terra per riscoprirne bellezza, energia e magia. Con me ci saranno due compagni di viaggio. Li chiamerò l’ingegnere e l’infermiera.



Sono partito dalla Cattedrale, ad una manciata di metri dal Liceo che ho frequentato da ragazzo. Chiudo gli occhi e penso alla ragazza e agli amici di allora. Quasi nove ore di Cammata, 32 chilometri, 43.854 passi per arrivare a Santa Cristina Gela.

Abbiamo battuto per lo più strade cittadine. Il corso Calatafimi sembra non finire mai. Una scalinata porta al santuario di Santa Maria La Reale o della Grazia. Merita una visita.

Poi, Monreale con il duomo che toglie il fiato. Finalmente, il silenzio della campagna. Vento e pioggia sono stati i compagni di viaggio. Abbiamo allenato la “resilienza”, e cioè la capacità di reagire alle avversità.

Forse è stata la tappa più dura che abbia mai camminato in tanti anni. Lungo la strada, tra Altofonte e la Santa Cristina Gela, uno sfregio alla natura. Un frigorifero dismesso, spazzatura e bottiglie rotte tra gli alberi. Un caso isolato, fortunatamente. Speriamo che non si ripeta.

Penso agli stranieri che percorreranno la Magna Via Farncigena. Se invitiamo qualcuno a casa nostra la facciamo trovare pulita e non sporca. Che dite?

".

Sandro Casuccio.



Percorrerà la Magna Via Francigena. Ci racconterà le sue sensazioni lungo il Cammino, accompagnate da scatti fotografici.