In due casi le auto si sono ribaltate: è successo in viale Michelangelo e in via Pollaci, ad angolo con corso Calatafimi. Qui, la macchina è finita sui binari del tram e le corse sono state interrotte per permettere l'arrivo dei soccorsi e i rilievi effettuati dalla polizia municipale.Tre in tutto i feriti, ma non sono in gravi condizioni. In ospedale anche il conducente di un'auto uscita fuori strada nella zona di Partanna Mondello, nei pressi dell'Elenka.In azione le pattuglie dell'Infortunistica della municipale per ricostruire le dinamiche degli incidenti. Stamattina uno scontro terribile è costato la vita ad un palermitano di 54 anni, Salvatore Macaluso. Lo schianto contro una betoniera in via Don Luigi Sturzo a Carini si è infatti rivelato fatale.