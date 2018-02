la falsificazione dei modelli F-24 da parte del titolare, G.S di 29 anni. Il giovane, in base alle verifiche effettuate dai carabinieri, si sarebbe spacciato per commercialista senza avere invece alcun titolo ed è quindi indagato per truffa.

L’uomo risulta attualmente indagato per truffa ed abusivo esercizio di una professione. "

I cittadini rimasti vittime della truffa - dicono i carabinieri - qualora non avessero denunciato i fatti, sono invitati a presentarsi presso la stazione carabinieri di Villafrati per sporgere formale denuncia".

I carabinieri della stazione locale hanno sequestrato ieri pomeriggio il Caf "Fapi" della piccola cittadina, così come disposto dal gip di Termini Imerese.è stata accertata