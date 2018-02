PALERMO - I sommozzatori dei vigili del fuoco sono impegnati a Caccamo nella diga Rosamarina per cercareDa sei giorni non si hanno notizie di Giovanni Guzzardo, 46 anni di Caccamo e del palermitano Santo Alario, 42 anni. I due, secondo le ultime notizie note, erano diretti a Ventimiglia di Sicilia. Poi il silenzio. La macchina con la quale si sono allontanati è stata ritrovata ma non c'è alcuna traccia di Guzzardoe Alario. Ieri si è svolta una battuta con circa 40 carabinieri impegnati a setacciare la zona, questa mattina sono entrati in azione i sommozzatori nella diga. (ANSA).