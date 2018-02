l premio, costituito da 500.000 euro, sarà così ripartito:

200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

“Principessa Sissi” non specifica nulla sulla scelta del nome e quali ricordi le evoca. La vincitrice ha solo gli occhi colmi di tenerezza, come chi legge una favola e vorrebbe vivere il sogno di soggiornare a palazzo, tra abiti di pizzo e merletti. Oppure, la vincitrice sa dell’amore che la Principessa Sissi ha avuto per il Trentino Alto Adige e le sue lunghe passeggiate. La vincitrice che, oltre a essere una casalinga è anche operatrice forestale stagionale e vive in un luogo contornato da grotte e coste rocciose scoscese tutt’attorno all’isola… magari sogna le Dolomiti, magari… proprio come la Principessa Sissi.

La vincitrice è una donna di mezza età, sposata e molto attaccata alla famiglia “allargata”. Sarà infatti il fratello a sapere per primo della vincita, lui a cui chiederà di controllare per infinite volte la corrispondenza tra i suoi numeri e quelli vincenti.

Il giorno della giocata, terminato il lavoro, “Principessa Sissi” entra in ricevitoria ricordandosi dell’estrazione giornaliera di VinciCasa. La sua casa è da ristrutturare e vincerla le consentirebbe di provvedere ai lavori ormai necessari o anche di comprarne un’altra. Gioca i suoi numeri, quelli delle sue date personali, che hanno sancito tanti momenti felici e bellissimi ricordi. 7, 8, 22, 24, 36: saranno questi i numeri che la decreteranno vincitrice di una casa +200.000 euro subito.

Poi la conferma, guardando i risultati su internet ha un tumulto di gioia, emozioni e tanta agitazione. “È stata una casualità e un’emozione fortissima, di quelle che non pensi più di poter provare a cinquant’anni: una gioia così grande che le lacrime scendono da sole. E sei felice”.

La vincitrice non sa ancora né dove né quali caratteristiche dovrà avere la casa che ha vinto grazie a VinciCasa. Avrà tempo due anni per sceglierla “Ora non ho più fretta di ristrutturare casa perché posso permettermene anche una nuova. Seguirò l’istinto e il cuore, come ho fatto mentre giocavo i miei numeri sognando una bellissima casa che ora sarà mia”.

PALERMO - Si è presentata oggi negli uffici Sisal di Roma la fortunata “Principessa Sissi” - nome di fantasia scelto dalla vincitrice del concorso n. 187 del 22 dicembre scorso di VinciCasa, grazie a una giocata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria La Barbera situato in Piazza Umberto I, 24 25 a Ustica (PA). I