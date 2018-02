PALERMO - “Siamo ormai vicini all'appuntamento elettorale e non posso che condividere tutta la mia amarezza mentre scorro le liste del centrodestra in taluni collegi della Sicilia". Lo afferma Angelo Figuccia, già consigliere comunale di Palermo e presidente del Comitato per i diritti dei cittadini che prosegue, padre del deputato regionale dell'Udc Vincenzo. "Emerge a chiare lettere la logica di chi ha scelto ancora una volta di rilanciare all’arrembaggio, rappresentanti di partiti di plastica, svuotatisi nel tempo di ogni valore e identità - dice Figuccia -. Per non parlare dei candidati maggiordomo, i cosiddetti yes-man gettati come burattini sull’arena delle prossime politiche per strappare seggi da asservire ai rispettivi padroni. Uno scenario da doppia 'S' – prosegue Figuccia – sconcertante e sconfortante che mi spinge ad esortare gli elettori di questi collegi a votare per il Popolo della Famiglia del quale apprezzo il programma, conforme e coerente con quanto ho sempre voluto testimoniare nella tutela di quei valori che non conoscono tempo, primo tra tutti quello della famiglia".