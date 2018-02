Qui gli agenti hanno individuato un venditore abusivo di prodotti per la casa che stazionava all'interno dell'sola spartitraffico, posta al centro della carreggiata.

Nello stesso posto circa venti giorni fa è stato eseguito un sequestro per gli stessi motivi ed al venditore abusivo è stata sequestrata la merce oltre ad una motoape priva di assicurazione.

Ieri pomeriggio si è presentato agli agenti lo stesso scenario: un'esposizione di prodotti per la casa, sistemata in modo pericoloso per l'altrui incolumità e del venditore stesso, ancora all'interno dell'isola spartitraffico all'incrocio tra le vie. Alla rituale richiesta della documentazione amministrativa, il venditore ne risultava sprovvisto e spalleggiato da circa una quarantina di persone che circondavano gli agenti, approfittava della confusione venutasi a creare, per darsi alla fuga.

La centrale operativa inviava sul posto diverse pattuglie del servizio di viabilità, a causa della turbativa all'ordine pubblico provocata dalla presenza di un folto gruppo di persone che dalle vie adiacenti iniziava un fitto lancio di uova all'indirizzo degli agenti che, nonostante il clima di tensione, concludevano l'operazione a carico di ignoti, prima dell'intervento delle altre forze dell'ordine.

Sono in corso ulteriori accertamenti.

PALERMO - Ancora un intervento anti abusivismo commerciale della polizia municipale, in via Nina Siciliana, all'incrocio con via Perpignano.