(ANSA)

*Aggiornamento

"Nel pomeriggio la giunta nominerà i dirigenti a capo dei dipartimenti, mentre per gli enti controllati si tratterà di incarichi interni perché in questo caso di nomine se ne riparlerà dopo le elezioni del 4 marzo". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. (ANSA)

PALERMO - Avvisi per oltre 400 milioni di euro, il primo da 120 mln, il secondo da 167 mln e un terzo da 120 mln sono stati pubblicati dal governo Musumeci per sostenere le imprese; si tratta di provvedimenti dell'assessorato alle Attività produttive. Nel complesso, il governo Musumeci sta gestendo avvisi (pesca, infrastrutture, sanità e in parte agricoltura) per circa oltre 500 milioni di euro. "Il nostro obiettivo è mettere in circolazione 1 miliardo di euro per dare ossigeno alle imprese", ha detto il presidente Nello Musumeci in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans, assieme all'assessore alle Attività produttive Mimmo Turano.L'assessorato regionale alle Attività produttive sta definendo l'iter del bando da 125 milioni di euro per ricerca e innovazione finanziato dal Fesr, con l'obiettivo di ridurre da 15 a sei i progetti da finanziare. "Si tratta di una misura importante per la quale si può chiedere fino a un importo di 20 milioni di euro - ha detto Turano, in conferenza stampa assieme al governatore Nello Musumeci - Abbiamo deciso di concentrare le risorse su sei progetti mettendo insieme diversi attori perché le iniziative sono complesse".