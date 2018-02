1) PALERMO - Sede di Sicindustria, via A. Volta 44, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del protocollo tra Sicindustria e UniCredit per la crescita del sistema imprenditoriale siciliano.Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'assessore alle Attività produttive Mimmo Turano incontrano i giornalisti per illustrare i dettagli relativi allo stato di attuazione dei bandi del Fesr 2014/20 nel campo della ricerca, innovazione e competitività delle imprese.3) CALTAGIRONE (CT) - Istituto di sociologia 'Luigi Sturzo', Via degli Studi 2, ore 17:00 Incontro dal titolo 'Luigi Sturzo, crisi e palingenesi nel primo dopoguerra'. Partecipa, tra gli altri, Giuseppe Pezzino, ordinario di Filosofia Morale nell'Universita' di Catania.4) CATANIA - Piscina Francesco Scuderi, ore 19:30 La squadra di pallanuoto Seleco Nuoto Catania (A1) affronta in amichevole la nazionale del Montenegro. (ANSA)