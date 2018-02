CALTANISSETTA - Un uomo di 38 anni, Salvatore Fiandaca, già indagato per spaccio di stupefacenti, è stato ucciso a colpi di pistola, nel pomeriggio, in contrada Spampinato, nelle campagne di Riesi. A scoprire il cadavere e a dare l'allarme sarebbe stato un contadino che ritornava in paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, coordinati dal pm Stefano Luciani della Procura di Caltanissetta. (ANSA).