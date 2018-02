Dalle 9.50 il traffico ferroviario fra Fiumetorto e Castelbuono (linea Messina – Palermo) è sospeso per un problema tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Cefalù e Campofelice: è i

n corso l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. "

Per i viaggiatori del trasporto regionale - precisano da Rfi - è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Termini Imerese e Castelbuono, mentre è in

corso la riprogrammazione del servizio ferroviario per i treni a lunga percorrenza". A Carini, inoltre, polizia municipale e vigili del fuoco sono in azione per mettere in sicurezza l'area in cui si è verificata una frana del costone roccioso, in via Morello altezza via Mulini.

La pioggia delle ultime ore ha provocato danni e disagi da un capo all'altro della città, nonostante non sia stata particolarmente intensa.Il tratto del sottoponte è infatti diventato off-limits, così come parte della carreggiata dove gli automobilisti sono rimasti impantanati col proprio mezzo.Un grosso albero è inoltre crollato sulla strada in via Cimbali, nella zona di via dei Cantieri, dove è stato necessario intervenire anche per dei cartelloni pubblicitari pericolanti. Un grande ramo si è invece staccato da un altro albero sulla carreggiata laterale di viale Regione Siciliana. Squadre dei vigili del fuoco al lavoro anche in via dei Leoni, dove è crollato un muro di cinta tra due palazzi. Non si registrano feriti.