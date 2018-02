Si è trattato probabilmente di una "stesa", azione armata compiuta a bordo di motoveicoli con colpi di arma da fuoco esplosi all'impazzata con l'obiettivo di ribadire il proprio controllo sul territorio.

Sono stati sparati quasi 30 colpi di arma da fuoco la scorsa notte in via Ravello, nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli.I poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un uomo che vive al secondo piano di uno stabile, che ha visto un proiettile entrare nella sua abitazione. Non ci sono feriti.