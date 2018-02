ha sconvolto la vita di un operaio pesarese, padre di un bambino di pochi anni.la vita dell'uomo, 30 anni, scorre tranquilla fino al giorno in cui un conoscente gli fa notare in maniera un po' perfida qualcosa alla quale non aveva mai dato peso.recita il testo del messaggio che segna l'inizio di un vero e proprio incubo per il giovane papà che a un certo punto decide di sottoporre il figlio all'esame del Dna per fugare ogni dubbio., l'operaio va avanti imperterrito. L'esito è una vera e propria doccia gelata e conferma sostanzialmente i suoi sospetti: il padre del bambino che fino a quel momento ha cresciuto come fosse suo figlio è un altro.. Ma non finisce qui. Perchè come viene successivamente appurato, il padre biologico del piccolo è proprio il conoscente che ha messo la pulce in testa all'operaio., inevitabile, tra i due coniugi. L'operaio ha chiesto il disconoscimento della paternità davanti al tribunale di Pesaro. Di contro, il padre naturale del bimbo si è detto disposto ad assumersi le proprie responsabilità e a dare il suo cognome al piccolo. Ma non è ancora chiaro se la madre acconsentirà.