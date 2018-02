ROMA - "Se non vogliamo che il Paese sia fermo dobbiamo mettere mano alla costruzione di nuove attrezzature. La situazione della Sicilia è in agonia, se non la si prende in mano con enorme decisione da parte del governo regionale e nazionale, a partire dalla costruzione del Ponte e poi con un piano Marshall di diversi miliardi l'anno per la Sicilia". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi all'assemblea di Coldiretti. (ANSA)