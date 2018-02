SIRACUSA - Un bambino di 9 anni è stato ricoverato all'ospedale Umberto I di Siracusa per una ferita alla testa dovuta a un piombino sparato da un fucile ad aria compressa con cui stava giocando. Il bambino è lievemente ferito e si trovava in casa del nonno dove la polizia ha trovato oltre alla carabina ad aria compressa, una pistola calibro 7.65 e 52 proiettili. Per questo motivo l'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi comuni da sparo e denunciato per lesioni personali colpose.(ANSA).