Daria Bignardi: “Ho avuto il cancro, la chemio fa schifo ma serve”

in occasione dell’uscita del suo ultimo libro, Daria Bignardi parla per la prima volta della sua battaglia contro il cancro.di controllo appena terminata l’ultima stagione de 'Le Invasioni Barbariche’", confida. Quindi spiega i motivi che l'hanno portata a non parlare sino ad oggi della sua malattia: "Un po’ per pudore, un po’ per paura della curiosità o della preoccupazione degli altri. E un po’ perché quando guarisci volti pagina e non hai più voglia di parlarne ancora. Ho superato una malattia seria, ma al tempo stesso molto comune. Si ammalano milioni di donne, a cui va tutto il mio affetto"., racconta anche come è riuscita a restare il silenzio davanti alle critiche per il suo look definito "horror". Dietro quei capelli grigi e corti, si scopre oggi, si nascondeva un dramma. "Sono vaccinata - dichiara - Chiunque compare, soprattutto oggi, è oggetto di una tale massa di critiche che non bisogna esserne toccati davvero. In alcuni casi, le assicuro, mi dispiaceva per loro. Mi preoccupavo che rimanessero male se avessero saputo del cancro. Sono materna".la Bignardi aggiunge: " La chemio fra schifo ma serve. Curarsi o operarsi non è divertente".