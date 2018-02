Paura in mattinata sull'autostrada Palermo-Mazara A/29, dove in un incidente autonomo è rimasta ferita una ragazza.Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale, gli uomini dlel'Anas e i sanitari del 118 che hanno soccorso la giovane.Si sono registrati rallentamenti alla circolazione, ma una volta rimossa l'auto dalla carreggiata la situazione è tornata alla normalità. La Polstrada ha effettuato i rilievi sul posto per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.