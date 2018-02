di professione fa assistente parlamentare e per cinque giorni è stato l'uomo più ricco del pianeta.ha controllato il suo conto Visa ed è rimasto a bocca aperta: qualcuno gli aveva infatti versato 2.000 miliardi di euro sulla carta di credito.poi attribuito ad un ‘famoso’ sito da cui avrebbe di recente cancellato l’abbonamento che gli costava un prelievo di 30 euro mensili. Per un attimo, Luc ha "pensato di risolvere tutti i suoi problemi".ha rimosso l'accredito dopo cinque giorni. Mahieux ha chiuso la questione con una battuta postata su Facebook. L'uomo ha fatto sapere ai suoi "futuri potenziali amici" di non avere più soldi.