.

L'assessora regionale alla Famiglia, Mariella Ippolito, si è incatenata sotto la sede dell'Inps a Roma. La protesta nasce perché da due mesi l'Inps non paga i 7 mila precari ex Pip ed Asu. L'Istituto presieduto da Tito Boeri si rifiuta di rinnovare la convenzione con la Regione. Da qui la scelta dell'assessora di incatenarsi, dopo l'annuncio. , si è incatenata sotto la sede dell'Inps a Roma. La protesta nasce perché da due mesi l'Inps non paga i 7 mila precari ex Pip ed Asu. L'Istituto presieduto da Tito Boeri si rifiuta di rinnovare la convenzione con la Regione. Da qui la scelta dell'assessora di incatenarsi, dopo l'annuncio.

"I chiarimenti non viaggiano per posta elettronica certificata. Sto arrivando Tito Boeri. Dato che non rispondi al telefono, fatti trovare!". Questo il messaggio sulla bacheca, poi l'azione, perché l'aveva detto e l'ha fatto