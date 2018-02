ROMA - Durerà fino a giovedì l'ondata di maltempo, con freddo, piogge e neve, che ha colpito il sud Italia. Da venerdì, infatti, è prevista una temporanea "rimonta" dell'alta pressione che favorirà un miglioramento del tempo nell'ultima parte della settimana, quando le giornate saranno più miti anche se non pienamente soleggiate.

. La depressione associata alla perturbazione numero 5 del mese, proveniente dalla Francia e che ha raggiunto il Mediterraneo centro-occidentale, "si muoverà verso lo Ionio - spiegano - con gli ultimi effetti sulle estreme regioni meridionali. Fino a giovedì farà freddo in tutta l'Italia e avremo giornate molto ventose al Centro-sud". Un miglioramento è atteso da venerdì. "Non ci aspettano giornate soleggiate - rilevano i meteorologi di Epson Meteo - ma con una certa variabilità e assenza quasi totale di precipitazioni. Venerdì in particolare la situazione sarà in miglioramento al Sud dove ci sarà anche spazio per momenti soleggiati".