Il tono è violento e non si presta ad equivoci: "Se inviti ancora quei bastardi a casa nostra, i fiori li metteranno sulla tua cassa da morto". Ecco il testo di una lettera minatoria indirizzata all'ex responsabile organizzativo regionale del Pd e ora leader dei 'partigiani' Antonio Rubino. La lettera - riferisce l'agenzia - è stata recapitata nella sede siciliana del Pd, a Palermo. Rubino ha denunciato l'episodio alla Digos che sta indagando.

E fin qui la cronaca di un evento che già di per sé attira una naturale e necessaria solidarietà. Chi conosce Antonio Rubino sa, oltretutto, che è un ragazzo perbene, appassionato di politica, uno che più spesso ci ha rimesso, nel conto benefici-costi della sua passione. o che già di per sé attira una naturale e necessaria solidarietà. Chi conosce Antonio Rubino sa, oltretutto, che è un ragazzo perbene, appassionato di politica, uno che più spesso ci ha rimesso, nel conto benefici-costi della sua passione.

Dei tulipani rossi sono stati inviati. A corredo un biglietto:

“Avremmo voluto essere in piazza per difendere voi, noi stessi e la nostra bandiera nazionale dalla violenza fascista, perché un fatto del genere non accada più. Le autorità locali hanno chiesto di evitare. Questi fiori valgono come segno della nostra vicinanza e della nostra volontà di riscattare l’Italia dalla barbarie in cui vorrebbero portarla. Quando starete meglio saremo felici di ospitarvi nella nostra Sicilia culla di civiltà e città dell’accoglienza per abbracciarvi di persona".

Che ci sia un legame? Possibile. E, in quel caso, la solidarietà andrebbe triplicata.

Le note di solidarietà a Rubino

chi sono i 'bastardi' del messaggio? Tutte le piste sono ovviamente aperte e non si possono anticipare conclusioni.delle cronache dei giorni scorsi e che potrebbe risultare interessante. Dopo i fatti di Macerata, dopo la folle escalation di Luca Traini, col ferimento di alcuni ragazzi migranti, i 'Partigiani del Pd' hanno rappresentato la massima vicinanza alle vittime."Tutta la mia solidarietà ad Antonio Rubino per la lettera di minacce che gli è stata recapitata oggi. La matrice di estrema destra della lettera mi pare fuori discussione: si tratta di una risposta all'invito fatto ai feriti di Macerata. Questa lettera conferma la presenza di un clima che, anche in una terra d'accoglienza come la Sicilia, si sta facendo pesante". Lo dice Fausto Raciti, segretario regionale Pd, dopo le minacce indirizzate ad Antonio Rubino, ex responsabile organizzativo regionale del Pd e ora leader dei 'partigiani'. Carmelo Miceli, segretario provinciale di Palermo del Pd parla di atto gravissimo, ignobile e vergognoso che dimostra come sia in atto un costante tentativo di intimidire le istituzioni, la democrazia e la libertà di espressione". Il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Palermo, Dario Chinnici, dice che "la lettera con le minacce di morte ad Antonio Rubino è un gesto vile che condanno fermamente. Voglio mandare ad Antonio la solidarietà mia e di tutto il gruppo consiliare del Partito democratico".