. Rapinatori in azioni a Misilmeri, alle porte di Palermo, dove tre uomini hanno preso di mira l'istituto di credito che si trova in corso Vittorio Emanuele, la strada principale del paese.In base a quanto raccontato dalle vittime i tre hanno fatto intendere di essere armati, poi sono passati alle minacce e hanno scavalcato il bancone impossessandosi dei soldi.al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza da cui potrebbero emergere importanti elementi per ricostruire le fasi del colpo. Le indagini sono in corso.