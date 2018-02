La struttura è di proprietà dell'ex magistrato Giusto Sciacchitano, che è anche stato alla Procura nazionale antimafia come aggiunto. All'edificio sono stati posti i sigilli dopo un servizio delle Iene che mostrava alla reception la moglie dell'ex magistrato, Maria Galasso, che affittava camere. Secondo i vigili urbani l'attività sarebbe abusiva. Le famiglie che hanno occupato l'edificio, con bambini al seguito e ragazzi disabili, cercavano da tempo un alloggio. Sono intervenuti vigili urbani e carabinieri. "Le famiglie sono consapevoli - dice Tony Pellicane, portavoce del Comitato di lotta per la casa '12 Luglio' - che trattandosi di immobile di proprietà privata rischiano realmente di essere sgomberate. Non sono spinti dall'idea di restare nell'ex hotel, ma chiedono che l'amministrazione comunale prospetti loro un'alternativa". (ANSA).