PALERMO - Sbloccati i fondi per finanziare l'avvio di nuovi collegamenti con gli aeroporti di Trapani Birgi e Comiso (Rg). La Regione ha stanziato 12 milioni e 500 mila euro per gli anni 2018 e 2019 per i Comuni che rientrano negli ambiti territoriali dei due scali ai fini di favorire l'incremento delle presenze turistiche. Ora Airgest, la società che gestisce l'aeroporto di Birgi, potrà varare il nuovo bando finalizzato alla ricerca di un vettore aereo che possa garantire il prosieguo dell'operatività dello scalo, scrive il Giornale di Sicilia. I comuni trapanesi beneficiari sono Alcamo, Buseto, Calatafimi, Campobello, Castellammare, Custonaci, Favignana, Marsala, Paceco, Salemi e Valderice. Con loro anche Ragusa che, quindi, concorrerà alla ripartizione delle somme che avverrà sulla base delle presenze turistiche registrate in ciascun comune."Garantire l'occupazione e salvaguardare l'indotto". Per Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, uniti a difesa dell'aeroporto di Trapani, sono questi gli obiettivi su cui devono puntare le azioni che saranno programmate dal nuovo management dell'Airgest, la società che gestisce lo scalo. "I lavoratori dell'aeroporto e delle attività a esso connesse - dicono i segretari generali della Cgil Filippo Cutrona, della Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, della Uil Eugenio Tumbarello e il presidente di Confindustria Gregory Bongiorno - stanno vivendo ore di incertezza che si traduce nel fondato timore di perdere l'occupazione e di rendere vani gli impegni economici fin qui sostenuti. Non possiamo consentire che ciò avvenga. La provincia non può essere privata di una importante opportunità di sviluppo economica, sociale, occupazionale cosi come non può essere negata la mobilità e la continuità territoriale". I sindacati confederali e l'associazione degli industriali, che ieri, sul tema, hanno incontrato il prefetto di Trapani Darco Pellos, chiedono al nuovo consiglio di amministrazione di far proprie le istanze del territorio attivandosi con rapidità per predisporre un nuovo bando di gara rivolto ai vettori. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e il presidente di Confindustria Trapani, intervengono anche sulla possibilità di ricapitalizzare l'Airgest: "La situazione della società di gestione del Vincenzo Florio è drammatica. Se non si procede alla ricapitalizzazione dell'Airgest, le cui casse sono a secco, la strategia potrebbe essere quella di prevedere gli interventi dei privati".(ANSA).