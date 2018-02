BARRAFRANCA (ENNA) - Antonio Zuccalà, 65 anni, dipendente del comune di Barrafranca è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un casolare di proprietà della famiglia, in contrada Friddari. A dare l'allarme il figlio che non vedendolo rincasare è andato a cercarlo in campagna trovandolo morto ed ha avvisato i carabinieri.

Antonio Zuccalà, era capo del settore economico-finanziario al Comune di Barrafranca dopo una vita trascorsa negli uffici comunali. Era dipendente del Comune dal 1976. I carabinieri stanno interrogando i familiari della vittima. al Comune di Barrafranca dopo una vita trascorsa negli uffici comunali. Era dipendente del Comune dal 1976. I carabinieri stanno interrogando i familiari della vittima.

dell'ex dipendente Antonio Zuccalà, 65 anni in pensione da un anno e mezzo dal Comune", assassinato nel pomeriggio a colpi di arma da fuoco in un casolare, in contrada Friddari. Lo afferma il sindaco di Barrafranca (Enna)Fabio Accardi. "Nell'ultimo periodo della sua carriera - aggiunge - Zuccalà lavorava nell'ufficio trasparenza". "Siamo molto preoccupati - lamenta - perché tutti gli omicidi negli ultimi anni, compiuti in questo territorio, sono rimasti impuniti, speriamo che questa volta non sia così e gli investigatori riescano ad arrestare chi ha commesso l'omicidio". (ANSA)