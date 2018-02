. In questo giorno, dedicato agli innamorati, ha deciso di correre ad abbracciare la sua mamma. Saperle insieme sarà la nostra forza. Il mondo di Bea resterà in assoluto il miglior posto che io abbia mai potuto visitare, per sempre".aveva imparato a conoscere come la 'bimba di pietra', ha raggiunto la sua mamma Stefania, stroncata da un tumore lo scorso agosto. A diffondere la notizia della sua scomparsa è la zia materna Sara Fiorentino.sconosciuta alla scienza che le aveva provocato una paralisi quasi totale. La bimba riusciva a muovere soltanto gli occhi. Le condizioni di Bea si erano aggravate da alcuni giorni. La bimba era ricoverata nel reparto di rianimazione del Regina Margherita, sedata per volere della famiglia affinché non soffrisse.'Il Mondo di Bea' per parlare della malattia della nipote con l'obiettivo di sensibilizzare le persone sulle malattie rare che colpiscono i bambini.vale la pena di lottare, sempre - recita un altro post pubblicato dalla zia - Mi hai regalato otto anni di vita vera. Otto anni di gioia immensa e di vero amore. Otto anni di emozione. E se io tornassi indietro vorrei rivivere tutto, ogni sorriso ed ogni lacrima che abbiamo condiviso. Vedo quello che hai passato, ti guardo in questo momento così decisivo che cambierà le vite di ognuno di noi, e ti ammiro dal profondo del mio cuore".scriva ancora la zia - E se questa vita non ha spezzato te fungo, nulla potrà mai spezzare me. Ogni volta che avrò voglia di lamentarmi semplicemente ripenserò a quello che mi hai insegnato, e ti ringrazierò per avermi resa quella che sono. Io ora so che diverso non significa inferiore, ora so che diverso non deve farmi paura. Scrivo a voi questo parole perché vorrei che questa sofferenza non fosse vana, vorrei che potesse insegnare qualcosa ad ognuno di noi. Insieme, in questa vita e nell’altra".è arrivato il cordiglio di due cantanti con i quali la piccola aveva posato sui social: Ermal Meta e Emma Marrone. "Oggi la piccola Bea è volata in cielo - scrive il vincitore di Sanremo - Forse sentiva troppo la mancanza della madre. Adesso sarà fra le sue braccia amorevoli. Sono stato per poco con te, ma emanavi più vita di tante altre persone. Ciao piccolo angelo, adesso sei una stella". "Fai buon viaggio mia piccola Bea...Zia Emma non ti scorderà mai ! Grazie per tutto l'amore che mi hai trasmesso", è il saluto di Emma Marrone.