ha coinvolto i poliziotti della sezione Amministrativa del commissariato Oreto-stazione e del reparto Prevenzione crimine, la polizia municipale e l’Asp.

In piazza dell’Origlione, il titolare di un bar è stato segnalato all'autorità giudiziaria per avere occupato abusivamente il suolo pubblico con tavoli e sedie. Inoltre gli sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 2.169 euro.

In vicolo della Pietà una bettola gestita da un extracomunitario è stata sequestrata con tutta l’attrezzatura utilizzata: era sprovvista di qualunque autorizzazione. Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per 8.000 euro per la mancanza della Scia comunale e sanitaria.

Il nuovo servizio delle forze dell’ordine contro l’abusivismo delle attività commerciali,