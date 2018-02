Poco dopo è spuntato un nuovo candidato che, sempre secondo quanto riferito dall'M5s, fa parte di una loggia massonica: è Bruno Azzerboni, candidato all'uninominale in Calabria. "Al momento della sottoscrittura della candidatura Azzerboni e Piero Landi non ci hanno informato, non hanno detto la verità. Per questa ragione non possono stare nel Movimento 5 Stelle e sempre per questo motivo gli sarà richiesto di rinunciare al seggio", afferma il Movimento riservandosi il diritto di "agire nelle opportune sedi al fine di risarcire eventuali danni di immagine".

ROMA - Salgono a tre i candidati del Movimento Cinque Stelle che sono poi risultati iscritti ad una loggia massonica. "Catello Vitiello e Piero Landi al momento della sottoscrizione della candidatura non hanno detto la verità e non ci hanno informato di far parte di una loggia massonica - aveva riferito l'M5s in un comunicato -. Per questa ragione non possono stare nel M5s e sempre per questo motivo gli sarà richiesto di rinunciare al seggio. Li inibiamo dall'utilizzo del simbolo e ci riserviamo di agire nelle opportune sedi al fine di risarcire eventuali danni di immagine cagionati al M5S"."Io ero massone. Non ho frequentato dal 2017 la massoneria ed ho chiesto l'assonnamento al fine di uscirne dal gennaio del 2018. Non ho detto alcuna bugia al Movimento Cinque stelle perché per me la massoneria é un capitolo chiuso e credevo che il passato non contasse". Lo dice all'ANSA Bruno Azzerboni, escluso dal Movimento 5 stelle, con cui era stato candidato all'uninominale in Calabria, per la sua appartenenza alla massoneria. "Faccio un esempio: se io mi fidanzassi adesso con una signorina - aggiunge Azzerboni, ordinario di Elettrotecnica all'Università di Messina - lei sarebbe interessata al futuro e non al mio passato. In tutti i casi, accetto qualunque decisione il movimento abbia deciso di adottare".