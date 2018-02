ROMA - "L'Esecutivo Nazionale dei Verdi esprime la sua massima solidarietà all'iniziativa del Coordinatore Nazionale e fondatore della Lista Insieme Angelo Bonelli impegnato uno sciopero della fame per protestare contro l'assenza della lista Insieme all'interno dei grandi contenitori politici televisivi di Rai, La7 e Mediaset. L'Esecutivo è concorde con Bonelli che i cittadini debbano avere un'informazione completa ed esaustiva per andare votare consapevolmente. "Riteniamo doveroso - si legge in una nota - che tutte le forze politiche abbiano gli stessi spazi all'interno di trasmissioni televisive che registrano milioni di ascoltatori, quando invece la situazione attuale vede coinvolti sempre e solo gli stessi leader politici, a discapito delle altre forze politiche che hanno tutto il diritto di poter esprimere il proprio pensiero ascoltati da una porzione di pubblico così ampia, per questo motivo l'Esecutivo Nazionale si unisce moralmente allo sciopero della fame di Angelo Bonelli", conclude la nota