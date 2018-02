Sotto processo c'erano tre medici interni di Villa Serena: Maurizio Firaux, Salvatore Porrello e Giovanna Accardo. Ed ancora sanitari "esterni": Alfredo Fascella, Orazio Rizzo, Vincenza Macera, Maria Giovanna Avanti, Vincenzo Mascellino, MicheIe Marino e Renato De Gregorio. Sono medici generici convenzionati con il Servizio sanitario o che lavorano presso distretti sanitari dell'ex Asl 6. Erano difesi tra gli altri, dagli avvocati Rosalba Di Gregorio, Antonio Sottosanti, Ninni Reina, Ivano Natoli, Enrico Sorgi e Raffaele Bonsignore.

Tutti assolti anche in appello ginecologi, dipendenti e collaboratori della casa di cure Villa Serena. Erano accusati di avere falsificato i registri della sala parto. Uno stratagemma, secondo la Procura, organizzato per non fare risultare la loro presenza e potere sostenere che il loro ruolo si era limitato al solo sostegno morale delle pazienti. La sentenza è della seconda sezione della Corte d'appello presieduta da Fabio Marino.