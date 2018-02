“Più che alla crescita – aggiunge – di un partito progressista, plurale e democratico di sinistra, sembra ogni giorno di assistere ad una campagna acquisti di una squadra di calcio nella quale il direttore sportivo presenta il nuovo calciatore”.

“Massimo rispetto per Misuraca e per il suo impegno – conclude – ma ciò che ci riempie di dubbi è il mutamento di pelle in atto nel Pd. Così ci si allontana ogni giorno di più dal partito progressista e democratico che immaginavamo e che vogliamo”.

"Nulla di personale su Dore Misuraca, ma la concezione faraoniana di partito 'proprietà privata' diventa sempre più preoccupante". Lo dice il dirigente Pd Antonio Ferrante (nella foto), a nome dei partigiani dem. "Più che un dirigente politico Faraone sembra sempre più il 'doganiere di Troisi e Benigni: chi siete? Dove andate? Cosa portate? Un fiorino' - aggiunge - Se non fosse terrificante la sua concezione del Pd dovremmo solo sorridere. Ci auguriamo che Matteo Renzi abbia chiaro il danno quotidiano del suo vicerè. Il 25 diremo la nostra su un modello di partito opposto a quello faraoniano".portata avanti da Davide Faraone ci fa perdere identità e militanti”. Lo dice Daniele Vella, componente della Direzione regionale del Partito democratico.