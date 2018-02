E' trascorsa più di una settimana dall'ultima volta che ha sentito la sua voce. Poi alcune foto - una delle quali ritrae Alario e Guzzardo alla guida - e quattro video: "Guarda, sono qui a Ventimiglia di Sicilia, mai stato", diceva uno dei messaggi su Whatsapp."Non ho idea del motivo che li ha condotti lì - dice ancora una volta la donna - so soltanto che lui voleva tornare a casa per mettersi a fornelli, come faceva sempre. Ama cucinare, stare insieme a me a casa, lo conosco troppo bene. Non si era mai allontanato per tutto questo tempo, sono disperata perché forse voleva avvisarmi, ma non credevo potesse essere in pericolo".La zona del lago Rosamarina, a Caccamo, viene ormai battuta da due giorni palmo a palmo: in azione ci sono decine di militari che passano al setaccio la vasta area via terra, insieme ai cani molecolari, in grado di fiutare ogni indizio utile. Indizi che fino ad oggi non hanno però portato ad alcuna svolta e alla ricerca dei quali ci sono anche i sommozzatori. Di certo c'è che la Fiat Panda di Guzzardo è stata trovata in campagna, aperta e senza le chiavi. Tra le ipotesi degli investigatori c'è quella di un incontro che potrebbe aver fatto finire in trappola i due uomini. Al vaglio ci sono i movimenti bancari e le spese effettuate per la ristrutturazione del bar da parte d Guzzardo, ma anche i tabulati telefonici e i movimenti delle ultime ore prima della scomparsa, compresi i video ricevuti da Rosalia Sparacio."Santo stava cercando un'occupazione - dice la sua compagna - ma era sempre più difficile trovare qualcosa. Avevamo aperto un locale a Carini, ma era andata male. Da quando aveva conosciuto Giovanni, trascorreva molto tempo nel suo bar, ma non so cosa li legasse. Voglio la verità, voglio sapere perché erano andati a Ventimiglia di Sicilia. Desidero che il mio compagno bussi alla porta e torni a casa".