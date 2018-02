MONREALE - Niente pignoramento di 700 mila euro per l’Amat, a danno del Comune di Monreale, per servizi resi circa 20 anni fa. Anche in Appello, il Tribunale ha dato ragione alla città normanna, rappresentata dall’avvocato Mimmo Rizzuto, riconoscendo non “aggredibili” queste somme, perchè depositate presso le Poste italiane e non la tesoreria comunale di Unicredit. Ad emettere la sentenza è stata la terza sezione civile del Tribunale di Palermo, presieduta da Michele Perriera, relatore Emma De Giacomo, che ha riconosciuto l’impignorabilità di fondi depositati in istituti diversi dalla tesoreria.L’azienda di via Roccazzo ricorrerà in Cassazione, intanto, però, i soldi restano nelle casse comunali. Soddisfatto il sindaco Piero Capizzi, tanto più che le somme erano state inserite, in modo preventivo, nel Piano di riequilibrio finanziario che, qualora la Cassazione confermasse quanto deciso in Appello, sarebbe sgravato da una cifra non indifferente.