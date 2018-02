Un ragazzino di 13 anni è stato trasportato

all'ospedale dopo essere stato estratto dal palazzo in fiamme a Quarto Oggiaro in via Cogne a Milano. È stato accompagnato all'ospedale Sacco privo di sensi e in arresto cardiaco. Secondo i paramedici del 118 le sue condizioni erano disperate e infatti poche ore dopo l'arrivo in ospedale il piccolo Haitam è morto.

. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme al decimo piano e secondo quanto riferito finora hanno trovato il ragazzino in uno degli appartamenti ai piani superiori.

in condizioni gravissimeL'incendio è divampato in un palazzo di tredici piani, questa mattina, a MilanoAveva chiamato la madre al telefono, era solo a casa al momento del dramma. "Mamma ho paura, è tutto pieno di fumo...". I poliziotti e i carabinieri lo hanno trovato privo di sensi, dentro la vasca da bagno piena d’acqua. Haitam, 13 anni, ha cercato di salvarsi così dal calore che arrivava dall'appartamento del piano di sotto in fiamme.