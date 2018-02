Un'automobilista è morta e il passeggero che viaggiava con lei è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sull'A14 Bologna-Taranto, poco dopo le 7, nel tratto compreso tra Faenza e Forlì in direzione sud. Lo rende noto la Società autostrade spiegando che nell'incidente è rimasta coinvolta una sola vettura, al km 80.5.Secondo una prima ricostruzione, la donna alla guida, una cinquantenne, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro uno spartitraffico. Il ferito sarebbe il figlio, di dieci anni, ricoverato all'ospedale di Cesena in condizioni di massima gravità. (Ansa)