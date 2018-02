o letto che Misuraca si è scritto al PD e l’ho visto anche ritratto in una bella foto accanto ad Orlando e Faraone.

La tua dichiarazione di adesione al PD è esilarante ed io non ho davvero bisogno di leggere il “cursus honorum” descritto da Roberto Puglisi per non considerare grottesca l’affermazione “con coerenza ho portato avanti il mio percorso politico”.

La mattina era passata nella routine ma questa notizia ha cambiato volto alla mia giornata.

Quanto ad Orlando e al PD, come sapete, la radioattività reca danni inestimabili all'ambiente e alla popolazione. Una sua peculiarità è che, se si cerca di ripulire le superfici intossicate, spesso l'unica cosa che si ottiene è di rendere radioattive le spazzole che stiamo utilizzando. Esiste, però, un prodotto che è in grado di catturare le particelle e trattenerle al suo interno rendendole inoffensive.

Orlando e il PD sono il Decongel della politica.

Questi sono capaci che oltre che di sinistra me lo fanno diventare ‘intellettuale di sinistra’.

Il PD non se l’abbia a male, in effetti Orlando è qualcosa di più, mi viene da pensare al Gange.

Io a Misuraca, sotto questo profilo gli faccio un baffo, altro che Martini e Tribeca.

Misuraca è quanto di peggio si possa immaginare (non nella mia considerazione, naturalmente) intendo come stereotipo di Forza Italia.

Per gli hindu il Gange rappresenta la Dea Ganga, generatrice di tutte le acque, la madre generosa che disseta, purifica e guarisce.

Purtroppo le cose, nonostante le credenze, non stanno così. Oggi il Gange è il tra i dieci fiumi più inquinati al mondo. “Ora ha un colore rosso scuro, mentre una volta era tra il verde e l’azzurro”.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell'ex sindaco di Palermo Diego Cammarata. Un commento alla decisione di Dore Misuraca di aderire al Pd