Giorno dopo giorno la campagna acquisti portata avanti da Davide Faraone ci fa perdere identità e militanti - sottolinea -.

Più che alla crescita di un partito progressista, plurale e democratico di sinistra, sembra ogni giorno di assistere ad una campagna acquisti di una squadra di calcio nella quale il direttore sportivo presenta il nuovo calciatore.

Massimo rispetto per Misuraca e per il suo impegno - conclude Vella - ma ciò che ci riempie di dubbi è il mutamento di pelle in atto nel Pd. Così ci si allontana ogni giorno di più dal partito progressista e democratico che immaginavamo e che vogliamo".

"L’adesione di Misuraca al PD, slegata oltretutto da qualunque suo diretto coinvolgimento alle prossime elezioni politiche, è la conferma di un impegno iniziato da tempo che sarebbe ingiusto fingere ipocritamente di non ricordare. In questo senso – conclude Lupo – credo che si dovrebbero evitare polemiche strumentali che servono solo a danneggiare il PD e remare tutti nella stessa direzione, specie alla vigilia di una importante scadenza elettorale".

E' triste vedere come il Pd si stia spostando sempre più a destra - spiega -. In Sicilia ciò avviene poi ad una velocità impressionante.

L'ultimo acquisto, l'ex parlamentare di Forza Italia Dore Misuraca - osserva - è stato annunciato con entusiasmo da Davide Faraone e Leoluca Orlando, ormai padroni assoluti del Pd siciliano, e si allunga così la lista del personale politico cooptato dalla destra per snaturare del tutto la fisionomia di un partito che venne fondato con ben altre prospettive.

Sono fatti come questi - conclude Maggio - che dovrebbero rendere chiaro a tutti le ragioni che hanno spinto tanti compagni a uscire dal Pd e contribuire alla nascita di una forza autenticamente di sinistra che continui a battersi contro le ingiustizie sociali e per il progresso dell'Italia".

“Non possiamo non accogliere positivamente - aggiunge - le adesioni di Letizia Battaglia, Leoluca Orlando, Gianni Parisi, Dore Misuraca e di tanti sindaci ed amministratori locali come il primo cittadino di Isola delle Femmine, Stefano Bologna o quello di Burgio, Vito Ferrantelli.

Smettiamola di piangerci sempre addosso e polemizzare su tutto. Gli avversari sono all’esterno e si chiamano destra e Movistelle. Questo alcuni dirigenti del nostro partito non l’hanno ancora capito. E’ il momento dell’impegno e non del disimpegno o della rassegnazione. Non si abbandona la nave – conclude il segretario Musca – quando si naviga in acque agitate ma si rema, tutti insieme pur nella diversità, per uscire dalla tempesta. Mettiamo da parte le sterili polemiche per riscoprire l’orgoglio e il senso di appartenenza a questa comunità politica e l’attaccamento alla bandiera”.

Così, componente direzione regionale Giovani Democratici. "Domani tanti di noi firmeranno un esposto alle commissioni di garanzia per chiedere il ripristino delle regole interne - aggiunge -. Le adesioni collettive di altre forze politiche devono essere deliberate dagli organismi di competenza e non da Faraone o Orlando". Contro l'adesione di Misuraca ai dem si esprime anche un altro componente della direzione regionale del Pd,: "Una scelta che arriva dopo un lungo percorso che lo ha visto impegnato nella coalizione che sosteneva il governo regionale nella scorsa legislatura così come i governi nazionali a guida PD, e poi in occasione delle elezioni amministrative per il Comune di Palermo e delle elezioni regionali". Lo dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo Pd all’Ars."Sarebbe l'adesione ogni giorno di un nuovo esponente del centrodestra al Pd siciliano l'arma contro i populismi?", si chiede il deputato. "Semmai è il contrario - aggiunge - le spregiudicate operazioni di riciclaggio politico portate avanti dal sindacoe dal sottosegretariocontribuiscono a far perdere credibilità alla politica e trasformano nei fatti il Pd in un partito di centrodestra nei volti e nelle politiche''. Rincara la dose Mariella Maggio, candidata al Senato con il movimento di Grasso: ""Esprimo soddisfazione per l'adesione di Dore Misuraca al Partito democratico - afferma Garozzo, che è anche componente della direzione nazionale del Pd -. La sua esperienza e le sue competenze non potranno che essere un'arma in più per il Pd in vista delle prossime scadenze elettorali, quando bisognerà fronteggiare il populismo di partiti come il Movimento 5 stelle e la Lega". Secondo Garozzo l'adesione di Misuraca "dimostra ancora una volta l'anima pluralista del Pd che è sempre stato ed è un partito aperto a chi vuole lavorare sulla base di programmi seri, che hanno l'obiettivo di rilanciare la nostra regione e il paese intero". Da parte di Chinnici, invece, "grande soddisfazione per l'adesione di Misuraca al Partito democratico. Dore - sottolinea - ha sostenuto insieme a noi, non soltanto gli anni di governo nel centrosinistra, ma anche l'esperienza delle amministrative di Palermo dove eravamo insieme nella lista 'Democratici e Popolari'. Il recente ingresso del sindaco Leoluca Orlando e di Dore Misuraca - aggiunge Chinnici - rappresentano la continuazione di quel percorso, iniziato l'11 giugno. Il nostro è un partito aperto e plurale - prosegue - che ha come obiettivo quello di essere un argine sia al populismo delle destre sia all'incompetenza dei 5 stelle. Proprio per questo siamo pronti ad accogliere le forze competenti che hanno voglia di governare il Paese con responsabilità. Dore Misuraca rappresenta una risorsa preziosa per il partito e non posso che dargli il benvenuto nella nostra comunità".Il Pd è già un soggetto aperto e plurale. Quando ti fai la tessera non ti viene chiesto da dove vieni ma dove vuoi andare. Nessun test del Dna, ma solo voglia di lavorare e spirito di abnegazione”. A dichiararlo è, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Palermo.