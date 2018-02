della Città Metropolitana di Palermo

consiglia di dotarsi di catene o pneumatici da neve.

La Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo ha

inoltre dotato l'area di servizi chimici, ha attivato tutti i propri mezzi spazzaneve ha organizzato i cancelli sulla viabilità sp 54 dove sarà controllata la dotazione di catene e/o gomme da neve. Ha attivato il soccorso alpino e una associazione di volontariato di protezione civile di radioamatori (ERA) per facilitare le comunicazioni radio tra gli operatori di protezione civile. Domani mattina presso il Comune di Petralia Sottana è prevista una riunione preventiva tra le forze in campo (Corpo Forestale, carabinieri, guardia di finanza, sindaco di Petralia Sottana e Isnello, Commissario ente parco delle Madonie) sulla gestione della forte concentrazione di visitatori attesi per sabato e domenica Prossima.

piste sciabili per ogni tipo di difficoltà, fruibili da un pubblico di bambini di principianti e di sciatori esperti,

5 chilometri fra piste ‘nere’, ‘rosse’, ‘blu’ e principianti, una

seggiovia biposto di 600 metri che in 7 minuti porta alla Mufara che serve la pista ‘Lo Sparviero’ 2,5 km di piste ‘nere’ e ‘rosse’ e la Pista Mollica per circa 1 km di pista nera. La seggiovia ha una portata di 700 persone ogni ora, una

sciovia per i meno esperti o per i giovanissimi lunga circa 200 metri anche questa con una portata di 700 passeggeri ogni ora, serve la pista ‘blu’ nota come “Lo scoiattolo” lunga circa 500 metri, un

campo scuola ‘Marmotta’ lungo 250 metri servito da un Tapis Roulant.

Orari di apertura degli impianti ogni giorno dalle 9 alle 16.

PALERMO - Aperta ufficialmente la stagione sciistica a Piano Battaglia, la neve cade ancora abbondantemente e gli impianti sono tutti funzionanti, si prevede un grande afflusso nel fine settimana e per tanto la Protezione CivileDi seguito qualche dato tecnico. Cinque