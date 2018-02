Poi il rapinatore è passato alle minacce, costringendolo a consegnare i soldi dell'incasso. Ennesimo colpo ad un autotrasportatore in città, stavolta in largo Zappalà. Ad entrare in azione un rapinatore solitario che indossava un giubbotto scuro ed una felpa con cappuccio. Avrebbe fatto intendere di essere armato alla vittima, un dipendente della "Galbani", che non ha avuto alcuna possibilità di chiedere aiuto. Chiuso nel camion, non gli è rimasto che consegnare il denaro, 350 euro circa. Solo dopo la fuga del malvivente, l'uomo è riuscito a lanciare l'allarme. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, le ricerche del rapinatore sono in corso.