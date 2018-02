Rosario Naro, il papà di Aldo, ucciso la notte del 14 febbraio del 2015, prosegue insieme alla moglie Annamaria e la figlia Maria Chiara, la sua strada verso la verità. Da quella sera di tre anni fa la famiglia del giovane medico di San Cataldo è sprofondata nell'incubo, finendo poi in un tunnel di udienze in tribunale, colloqui con i legali, consulenti, ed una continua ricerca di elementi utili ad accertare cosa sia successo alla discoteca Goa, dove il ragazzo stava festeggiando il Carnevale insieme ad undici amici.Aldo era un ragazzo meraviglioso, ci è stato strappato in un modo assurdo. Mio figlio è stato preso di mira da più persone, le immagini estrapolate dalle telecamere confermano che di sicuro il responsabile non è soltanto uno".E' stato condannato in primo e secondo grado a dieci anni di carcere per omicidio volontario. Fu lui a sferrare il calcio mortale alla tempia del giovane neolaureato in Medicina, coinvolto nella rissa che sarebbe nata per il furto di due cappelli da cowboy a due amici di Aldo. "Ma rifletterei anche sul concetto di "rissa" - prosegue - perché dalle immagini esaminate durante l'ultima perizia, nonostante non siano chiarissime, si vede mio figlio a terra, inerme e massacrato, circondato da circa nove-undici persone. Non reagiva, non era parte attiva della presunta lite. D'altronde - sottolinea - Aldo non ha riportato soltanto la ferita mortale alla testa, ma diverse lesioni su varie parti del colpo".Giovanni Colombo, Pietro Covello, Daniele Cusimano, Mariano Russo, Natale Valentino, Giuseppe Micalizzi, Carlo Salvatore La China - accusati di rissa - Giuliano Bonura e Francesco Meschisi, accusati di favoreggiamento personale. Con il rito ordinario sono processati Francesco Troia, Massimo Barbaro e Antonino Basile. Massimo Barbaro, gestore della discoteca, è indagato per favoreggiamento personale per aver coperto il buttafuori abusivo che avrebbe sferrato il calcio mortale.Sono già trascorsi tre anni - sottolinea - e noi non abbiamo pace. Oltre al dolore infinito con il quale conviviamo non sappiamo ancora con certezza chi sono tutti i responsabili della morte di Aldo. Io e la mia famiglia ci dedichiamo anima e corpo al processo, che in questo momento ha la priorità su tutto. Siamo soltanto riusciti ad organizzare una messa in suffragio a San Cataldo per ricordare il nostro meraviglioso figlio - conclude Rosario Naro - un ragazzo che voleva dedicare la vita che gli è stata strappata, al prossimo. Chi sa ha il dovere di parlare".