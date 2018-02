Lo ha dichiarato Gino Sammarco, segretario regionale Uilca Sicilia che ha aggiunto:

"Tuttavia, al di la dei nomi, la Uilca è interessata al progetto ed a tal fine ribadiamo la nostra richiesta di incontro con l' assessore all'economia e col nuovo Cda per avere certezza della valorizzazione delle professionalità interne e della difesa dei posti di lavoro".

PALERMO - La giunta del governo Musumeci ha designato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione di Riscossione Sicilia, la società partecipata della Regione che si occupa di tasse. Il ruolo di presidente sarà ricoperto dal generale della Guardia di finanza, oggi in pensione, Domenico Achille, già responsabile del Comando delle Fiamme gialle in Sicilia, Calabria e Italia meridionale. Nel Cda sono stati nominati anche l'ex procuratore aggiunto della Repubblica di Catania, in quiescenza, Michelangelo Patanè, e la commercialista siracusana Graziella Germano, esperta di diritto tributario e societario, oltre che revisore contabile."La Uilca registra con soddisfazione la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Riscossione Sicilia, cosa questa invocata da mesi dalla nostra organizzazione al fine di dare una guida certa e qualificata a Riscossione Sicilia".